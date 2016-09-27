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Ekonomi

Moody’s, 14 bankanın notunu düşürdü

Derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin kredi notunu düşürmüştü

27 Eylül 2016 20:43

Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's 14 Türk bankasının uzun vadeli borç ve mevduat notlarını düşürdü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' görünüm Baa3'ten ile Ba1 seviyesine indirmesinin sonrasında 17 Türk finans şirketinin kredi notları için de yürüttüğü çalışmayı tamamladı.

Buna göre, kuruluş, 14 bankanın uzun vadeli borç ve mevduat notlarını, zayıflayan faaliyet ortamı, fonlama ve likidite konularında artan aşağı yönlü riskler nedeniyle düşürdüğünü açıkladı.

Notu düşürülen bankalar, Akbank TAS, Alternatifbank A.S., HSBC Bank A.Ş. (Türkiye), ING Bank A.Ş. (Türkiye), T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Şekerbank T.A.S., Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş ve Türk Eximbank olarak sıralandı.

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