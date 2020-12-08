Moody's: Türkiye'nin ekonomi politikasında yaptığı değişikliklere rağmen, zorluklar devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunda güncelleme yapmamıştı. Moody's bir açıklama yaparak, Türkiye'nin ekonomi yönetiminin yaptığı politika değişikliklerine rağmen, kredi notu, kredibilite konusunda zorlukların devam edeceğini bildirdi.

Moody’s yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin daha ortodoks parasal ve mali politikaya doğru yönelmesinin pozitif olduğunu belirtirken, “Ancak, politikalar uzun vadede devam ettirilmedikçe, bu oldukça belirsiz, yapısal değişim muhtemel değil" ifadelerini kullandı.

Kredi notu düşürülmüştü

Kuruluş, daha önce de takviminde yer alan 5 Haziran tarihinde Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapmamış ancak 11 Eylül'de sürpriz bir kararla takvim dışı bir değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu ‘B1'den ‘B2'ye düşürmüş ve not görünümünü ‘negatif' olarak bırakmıştı.

Yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altındaki B2 notu, Türkiye tarihinin en düşük notu. 2001 krizi sırasında bile bu not seviyesi görülmemişti.