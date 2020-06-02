Moody's: Türkiye bu yıl yüzde 5 küçülecek; sorunlu krediler artacak

Euronews'in haberine göre; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye ekonomisinin Koronavirüs salgınının etkisiyle bu yıl yüzde 5 küçüleceği tahmininde bulundu. Daralmanın bankaların kredi profilini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan kuruluş, küçülmenin kredi geri ödeme kapasitesini daraltıp sorunlu kredilerde artışa yol açacağını, bunun da bankalar üzerindeki baskıyı artıracağını belirtti.

Türk bankacılık sistemi ile ilgili raporunda görünümün negatif olduğunu açıklayan Moody’s Türk Lirası’ndaki değer kaybının da sıkışmaya neden olacağını belirtti. Ekonomik zayıflıkların geniş tabanlı olacağı vurgulanan raporda küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ile turizm ve ulaşım sektörlerindeki firmalarla daha fazla çalışan bankaların risklerinin daha yüksek olduğunun altı çizildi.

Kuruma göre, ekonomi 2021 yılında yüzde 3,5 büyüyerek kısmi olarak toparlanacak.