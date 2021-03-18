Moody's'ten Türkiye raporu: 2021'de sorunlu kredi rasyosu artacak ancak bu yönetilebilir olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye raporunda 2021'de sorunlu kredi rasyosunun artmasını beklediklerini ancak bunun yönetilebilir olacağını belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Moody's bir raporunda Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sektördeki yüksek kredi büyümesinin sorunlu kredi rasyolarını yataylaştırdığı belirtilerek 2021'de sorunlu kredilerde yükseliş beklendiği ifade edilse de bunun yönetilebilir olacağı öngörüldü.

Moody's raporunda haziran ayında takibe düşen krediler için pandemide getirilen esnekliğin sona ermesi, sorunlu kredi rasyosunu artıracak faktörlerden biri olarak gösterildi.

Sorunlu kredi rasyosundaki artışa yol açabilecek diğer faktörler ise Aktif Rasyosu'na son verilmesiyle gerçekleşen ılımlı kredi büyümesi ve TCMB zorunlu karşılık değişimlerinin kredi büyümesini azaltıcı etkisi olarak sıralandı.