Moody's'ten Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 başlıklı raporunun Kasım 2021 sayısını yayımladı.

Moody’s raporunda 2021'de G20 ekonomilerinin yüzde 5,8, G20'deki gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 7,3 büyümesi öngörüldü. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 büyüyeceği tahmin edilirken, kurum eylül ayında hazırladığı raporda Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 6 olarak açıklamıştı.

Raporda, Türkiye'nin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,6'dan yüzde 4,8'e çıkarıldığına yer verildi. Türkiye'nin 2023’te ise yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi. Raporda, Türkiye'de enflasyonun ise bu yıl yüzde 19 ve gelecek yıl da yüzde 16,4’e düşeceği öngörüldü.

Raporda, "parasal ve kredi genişlemesi ile bol likidite desteğinin Türkiye’nin kredi kaynaklı ekonomik toparlanmasını desteklemeye devam ettiğine" yer verilerek, hükümetin kredi kaynaklı büyümeye öncelik vermeye devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Moody’s raporunda, ABD, Kanada, Almanya, Japonya, İngiltere ve Çin ekonomileri için 2021 büyüme tahminleri hazirandan bu yana beklenenden daha zayıf veriler gelmesi nedeniyle aşağı yönlü revize edilirken, Türkiye, Güney Afrika, Rusya ve Suudi Arabistan için büyüme beklentileri ise yükseltildi.

Raporda, beklenenden daha zayıf olan ekonomik büyüme ivmesinin ve artan enflasyonun küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği biraz azalttığı belirtildi.

Gelecek yıl Covid-19 salgını, tedarik zinciri ve iş gücü darboğazına ilişkin belirsizliklerin azalmasının beklendiğine yer verilen raporda, bu azalışların küresel ekonominin 2023’e kadar istikrarlı bir büyüme aşamasına girmesine izin vereceği öngörüldü.

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 5,8, 2022'de yüzde 4,4 ve 2023’te yüzde 3,2 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 4,9 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Gelişmekte olan ekonomilerin de bu yıl yüzde 7,3 büyümesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, bu ülkelerin büyüme performansının 2022'de yüzde 4,8’e düşeceği aktarıldı. (AA)