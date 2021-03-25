Moody's: TCMB başkanının görevden alınması Türk bankalarının kredi notu açısından olumsuz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın 200 baz puan faiz artırımı sonrasında görevden alınmasının bankaların notları açısından negatif olduğu yorumu yapıldı.
Moody's tarafından bugün yayımlanan haftalık kredi görünümü raporunda şu değerlendirmeler yer aldı:
"Naci Ağbal'ın atandıktan sadece dört ay sonra, faiz artırımının ardından TCMB başkanı görevinden alınması Türk bankalarının kredi notu açısından olumsuz.
"Bankaların piyasalardan borçlanması TCMB'nin kredibilitesi azaldığında daha maliyetli, sendikasyonlar kısa vade ile sınırlı olur.
"TL'nin değer kaybı ve enflasyonun yükselmesi halinde yurtiçi tasarruf sahiplerinin güveni zedelenecek ve yüksek seviyede olan dolarizasyon artacaktır.
"TL'nin değer kaybı portföy ve yatırım kanalıyla Türkiye'ye para girişlerini azaltacak ve gerçekleşme ihtimali çok düşük de olsa hükümetin uyguladığı politikalar sonucu sermaye kontrollerinin başlatılması riskini artıracaktır.
"Türk bankalarının yeterli yabancı para likiditesine sahip olması ve 2018 krizinden bu yana dış finansman gereksinimlerini azaltmış olmaları riskleri kısmen sınırlıyor." (Reuters)
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Global tarafından dün yapılan açıklamada da Türkiye ekonomisine dair, "Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonundaki kırılganlık son yaşanan olaylarla daha da artabilir" değerlendirmesinde bulunulmuştu.
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Naci Ağbal, Erdoğan'ın görevden aldığı üçüncü Merkez Bankası Başkanı oldu. Ağbal yerine Yeni Şafak yazarı, eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Naci Ağbal'dan önce Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal ve Murat Çetinkaya da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.
Merkez Bankası, geçen perşembe günü (18 Mart 2021) mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puan beklentilerin de üzerinde, 200 baz puan faiz artırmış ve politika faizini yüzde 19 olarak belirlemişti. Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, manşetinden Merkez Bankası Başkanı Ağbal'a tepki göstermiş, "Bu operasyonu kim adına çektiniz" ifadesini kullanmıştı.
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