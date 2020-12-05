Moody’s: Başkanlık sistemine geçişten sonra karar alma süreçleri etkinliğini yitirdi

Türkiye hakkında 4 Aralık tarihinde yeni değerlendirmesini açıklaması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, bu sefer pas geçti. Moody’s’ten yapılan açıklamada Türkiye’nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı duyuruldu.

Bununla birlikte derecelendirme kuruluşu, Türkiye ekonomisinin genel durumuyla ilgili mevcut değerlendirmesini özetledi. Buna göre büyük ve çeşitlenmiş bir ekonomiye sahip olması, görece yüksek kişi başına geliri ve genç nüfusu Türkiye’nin olumlu özellikleri olarak sayıldı.

Buna karşın, özellikle başkanlık sistemine geçişten sonra karar alma süreçlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde toplanması, borç oranlarındaki bozulma, yüksek enflasyon ve TL’de yaşanan değer yitimi, ekonominin olumsuz noktaları olarak değerlendirildi. Kısa vadeli dış finansmana olan aşırı bağımlılığın da altı çizildi.

Ekonomi Servisi