Moody Blues'un kurucularından davulcu Graeme Edge hayatını kaybetti

Moody Blues'un kurucu üyelerinden davulcu Graeme Edge 80 yaşında hayatını kaybetti.

Edge'in ölüm haberini Moody Blues grubunun solisti Justin Hayward, Facebook'tan duyurdu.

Grubun basçısı John Lodge ise, Twitter'da Edge'in dostluğu, yaşam sevgisi ve davul çalma tarzıyla ilgili övgüler yağdırdı. Onun için Kuzey'in Beyaz Kartalı ifadesini kullandı.

Grubun kurucularından olan Edge, davul çalıyordu.

Graeme Edge kimdir?

Tam adı Graeme Charles Edge olan ünlü müzisyen aynı zamanda şarkı sözü yazarı ve şairdi.

Moody Blues'un yanı sıra kendi kurduğu Graeme Edge Band'de de çalıyordu. Kariyeri boyunca büyük bir servet kazanan Edge'in mal varlığı tam olarak ise bilinmiyor.

30 Mart 1941'de Staffordshire'ın Rocester bölgesinde doğan Graeme Edge, Go Now, I Don't Want To Go On Without You, Everyday gibi birçok hit şarkıya imza attı.

En çok dikkat çeken hit şarkıları ise Nights in White Satin ve Tuesday Afternoon oldu.