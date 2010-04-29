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Yaşam

'Moo-Moo'dan muhaliflere seks tuzağı

Rusya’da muhalifleri ‘seks videosu’ skandalına karıştıran amatör model Gerasimova’nın ağına düşmeyen kalmamış.

29 Nisan 2010 03:00

T24 - Rusya'da bir gazeteci gizli servisin kendisine seks tuzağı kurduğunu açıklayınca, muhalifleri tek tek bitiren Moo-Moo lakaplı modelle kurbanlarının kimliği ortaya çıktı.

'Moo-Moo'nun seks ağına düşmeyen kalmamış ki...Rusya’da muhalifleri ‘seks videosu’ skandalına karıştıran amatör model Ekaterina (Katya) Gerasimova’nın ağına düşmeyen kalmamış gibi görünüyor. Son kurbanı ünlü siyasi mizah yazarı Şenderoviç’in gizli servisi kendisine tuzak kurmakla suçlaması üzerine Gerasimova’nın kimliği ve kurbanlarının isimleri de ortaya çıktı. Şenderoviç’in, gazetecilere tuzak kurmakla suçlanan ‘Moo-Moo’ lakaplı modelle sevişme görüntüleri internette yayımlanınca, Rusya’da politikacılar arasında ‘seks kaseti’ paniği başlamıştı. Kremlin’i eleştiren gazetecilerin başında gelen Şenderoviç, Katya’yla görüntülerinin yayınlanacağını öğrenince her şeyi blogunda anlattı, kendisine tuzak kurmakla suçladığı gizli servisi de gayet alaycı bir dille eleştirdi.
Gerasimova’nın kendisini gazeteci olarak tanıttığını anlatan Şenderoviç, “Katya’yla birlikte oldum ama çok da hoşuma gitmedi. Çünkü sonradan ‘çok kullanıldığını’ anladığım bu kadın ajan, yatakta Gestapo kadar sıkıcıydı” dedi. Bu cesur tarz, pek çok Rus’un hoşuna gitti. Şimdilerde Şenderoviç’in destekçi sayısı hayli fazla.

Başbakan Vladimir Putin’i de sert şekilde eleştiren Şenderoviç’in bloguna binlerce yorum yazıldı. 59 yaşındaki gazetecinin 90’larda çok popüler olan, kuklalar aracılığıyla politikacıları acımasızca eleştirdiği hiciv programı ‘Kuklalar’, Putin’in göreve gelmesinin ardından yayından kaldırılmıştı. Bir çocuk babası Şenderoviç’in evliliği de bu skandal yüzünden sallantıda.

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