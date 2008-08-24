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Politika

‘Montrö’yü deldirtmeyiz’

Başbakan, "Montrö Sözleşmesi’ne göre yapılması gereken neyse o yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

24 Ağustos 2008 03:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan gemilerle ilgili olarak da şunları söyledi: "Montrö Sözleşmesi’ne göre yapılması gereken neyse o yapılmaktadır. Küsuratı üzerinde durmayacağım. Karadeniz’den 45 bin ton toplamında savaş gemisi geçebilir. Bunlar Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerdir. Kıyısı olan ülkeler için sınırlama yoktur. Bizim de Rusya’nın da hakkı var. Kıyısı olmayanın hakkı yok. Tek ülke 30 bin tondan fazla gemi sokamaz. Bilmeden konuşuyorlar. 15 bin tonun üzerindeydi diyorlar. Üzerinde de olur, 16 binin üzerinde de olur. Hastane gemisi sokmak istediler. 69 bin tondu. Hemen talimatımızı verdik, katiyen olmaz dedik. Nasıl bundan önce sokmadıysak... Montrö’yü deldirtmeyiz. Hastane gemisi girmedi, giremedi. Biz anlaşmalar neyse herkesin sadık kalmasını isteriz. Artık Türkiye’de duruşu olan, dik duran, ama dikleşmeyen bir hükümet var."

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