T24 LogoT24 Logo
Dünya

Montrö’de siestalı Kıbrıs zirvesi

Program saat 14.00 ile 18.00 arası liderler seviyesinde görüşme yapılmayacak şekilde yeniden ayarlandı

08 Kasım 2016 11:57

İsviçre'nin Montreux (Montrö) kenti yakınlarında Mont Pelerin’de bir otelde toplanan Kıbrıs zirvesi, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un açılışı konuşması ve Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis’in el sıkışmasıyla resmen başladı.

Hürriyet'ten Ömer Bilge ve Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, toprak paylaşımının yapılacağı zirve öncesinde Anastasiadis’in "Gençliğimden bu yana öğle saatlerinde uyuyarak dinlenirim, İsviçre’de bundan vazgeçemem" şartı, önce şaşkınlık yarattı, ancak BM tarafından kabul edildi. BM, 5 gün sürecek maraton görüşme programını, saat 14.00 ile 18.00 arası liderler seviyesinde görüşme yapılmayacak şekilde yeniden ayarladı.

Kimin el üstünde 

Zirve öncesinde BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un önünde Kıbrıslı Türk ve Rum liderler "kimin eli üstte kalacak" diye iddialaşırken eğlenceli kareler ortaya çıktı.

Ban Ki-Moon: Kritik kavşak

Genel Sekreter Ban Ki-moon, zirvenin açılış konuşmasına evsahibi İsviçre hükümetine teşekkür ederek başladı. Ban Ki-moon, “Liderler hassas ve kritik bir kavşağa geldi. Bu müzakereler Kıbrısözel danışmanım Espen Barth Eide’nin himayesinde yapılıyor. Liderler 18 ayda önemli ve ciddi ilerlemeler sağladılar, ancak hâlâ anlaşmaya varılmamış zor konular bulunuyor. Liderlerin bu konuları çözmek için güçlü bir iradeyle geldiklerine inanıyorum. Umarım bu zirve müzakerelerin son aşamasının yolunu açar” dedi.

Le Mirador otelde başlayan zirvede taraflar ilk 2 gün, bugüne kadar anlaşmaya varılamamış konuları ele alacak. Ardından toprak paylaşımına konu olacak yerlerin kriterleri belirlenecek. Bu konularda ilerleme olursa, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı uluslararası konferansın tarihi belirlenecek. Tarih belirlenmesine müteakip harita üzerinde Kıbrıs’ta Türk ve Rumlar arasındaki sınır çizilecek. 

 

ETİKETLER

İsviçreMontröMont PelerinKıbrıs zirvesiBM Genel SekreteriBan Ki moonMustafa AkıncıNikos Anastasiadis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24