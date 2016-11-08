Montrö’de siestalı Kıbrıs zirvesi

İsviçre'nin Montreux (Montrö) kenti yakınlarında Mont Pelerin’de bir otelde toplanan Kıbrıs zirvesi, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un açılışı konuşması ve Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis’in el sıkışmasıyla resmen başladı.

Hürriyet'ten Ömer Bilge ve Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, toprak paylaşımının yapılacağı zirve öncesinde Anastasiadis’in "Gençliğimden bu yana öğle saatlerinde uyuyarak dinlenirim, İsviçre’de bundan vazgeçemem" şartı, önce şaşkınlık yarattı, ancak BM tarafından kabul edildi. BM, 5 gün sürecek maraton görüşme programını, saat 14.00 ile 18.00 arası liderler seviyesinde görüşme yapılmayacak şekilde yeniden ayarladı.

Kimin el üstünde

Zirve öncesinde BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un önünde Kıbrıslı Türk ve Rum liderler "kimin eli üstte kalacak" diye iddialaşırken eğlenceli kareler ortaya çıktı.

Ban Ki-Moon: Kritik kavşak

Genel Sekreter Ban Ki-moon, zirvenin açılış konuşmasına evsahibi İsviçre hükümetine teşekkür ederek başladı. Ban Ki-moon, “Liderler hassas ve kritik bir kavşağa geldi. Bu müzakereler Kıbrısözel danışmanım Espen Barth Eide’nin himayesinde yapılıyor. Liderler 18 ayda önemli ve ciddi ilerlemeler sağladılar, ancak hâlâ anlaşmaya varılmamış zor konular bulunuyor. Liderlerin bu konuları çözmek için güçlü bir iradeyle geldiklerine inanıyorum. Umarım bu zirve müzakerelerin son aşamasının yolunu açar” dedi.

Le Mirador otelde başlayan zirvede taraflar ilk 2 gün, bugüne kadar anlaşmaya varılamamış konuları ele alacak. Ardından toprak paylaşımına konu olacak yerlerin kriterleri belirlenecek. Bu konularda ilerleme olursa, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı uluslararası konferansın tarihi belirlenecek. Tarih belirlenmesine müteakip harita üzerinde Kıbrıs’ta Türk ve Rumlar arasındaki sınır çizilecek.