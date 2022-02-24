Montrö bildirisi davasında ifade veren emekli amiral Gürdeniz: Montrö olmasaydı biz tarafsızlığımızı koruyamazdık

Kamuoyunda 'Montrö bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunduğu gerekçesiyle Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz hakkında dava açılmıştı. Gürdeniz, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla ara duruşmada savunma yaptı. Gürdeniz, Rusya'nın Ukrayna işgaline dikkat çekerek, "Montrö olmasaydı biz tarafsızlığımızı koruyamazdık" dedi.

Avukatı ve arkadaşlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Gürdeniz, "Montrö bildirisi" davasının görüldüğü Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı doğrultusunda İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ara duruşmada savunma yaptı.

Gürdeniz, savunmasında, "Şerefli Türk amirallerinin hazırladığı masum bir metni basın açıklaması olarak gördüm. Neredeyse Montrö Sözleşmesi'nin kaldırılmasının konuşulduğu dönemde değerli olduğunu düşündüm. Türk deniz doktrinine hizmetleri olmuş bahriyeli olarak tabii ki metinde sarıklı amiral eleştirisi olacaktı. Hazırlayan amirali arayıp 'beni de dahil edebilirsiniz' dedim." ifadelerini kullandı.

Türk amirallerinin fikirlerini açıkça beyan etmesinden daha doğru bir şey olamayacağını dile getiren Gürdeniz, "Az önce Rusya Ukrayna'ya girdi. Ukrayna, Türkiye'den boğazları kapatmasını istedi. Montrö olmasaydı biz tarafsızlığımızı koruyamazdık. Boğazların can simidi Montrö'dür. Ben Balyoz davasında mavi vatan için yaptıklarımdan dolayı 3,5 yıl hapis yatmışım. Devletimden bu davadan derhal vazgeçmesini istiyorum." dedi.

Cem Gürdeniz talimatla ifade vermesinin ardından adliyenin önündeki alana geçerek basın açıklaması yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmış ve 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk de ifade verdi

Kamuoyunda emekli amiraller bildirisi olan açıklamayla ilgili olarak 103 sanık hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Emekli tuğamiral Türker Ertürk avukatıyla İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

Ertürk, "Bu yargılamanın Türk milletini üzdüğünü ve devletin imkanlarını boş yere meşgul ettiğini düşünüyorum ve sayın mahkemeden beraatımı istiyorum. Yurtdışı yasağım da var. Onun kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Ertürk'ün avukatı, davanın siyasi olduğunu vurgulayarak "Türkiye'deki demokratik savaşın içinde olduğumuz bu süreçte Montrö ile ilgili yaptıkları açıklamalarda ne kadar öngörülü olduklarını görüyoruz. Aslında onlara teşekkür etmemiz gerek. Siyasi olan bu davanın beraat ile sonuçlanmasını ve bu iddianamenin reddedilmesini talep ediyoruz" dedi.

Ertürk duruşma salonu önünde kendisini destekleyenlere de açıklama yaptı. Ertürk, "Umarım bir an önce bu yargıyı, devleti ve kaynaklarını israf eden bu süreç biter. Bir an önce beraatimin verilmesini ve yurtdışı yasağımın kaldırılmasını mahkemeden talep ettim. Hep beraber göreceğiz" dedi.

İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve ilk duruşmanın 21 Mart 2022'de yapılacağı karara bağlanmıştı. Dava kapsamında İstanbul'da oturan sanıkların, talimat yoluyla savunma yapmaları bekleniyor.