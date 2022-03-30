Montrö bildirisi davasında ara karar: Savunmaları alınan emekli amirallerin yurt dışı yasakları kaldırıldı

Kamuoyunda 'Montrö Bildirisi' olarak bilinen açıklamayla ilgili 103 emekli amiral hakkında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan açılan davada ara karar verildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklardan Ahmet Serdar Akınsel, savunmasında, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin tartıştırmalar nedeniyle görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak için dava konusu açıklamayı yaptıklarını belirtti.

Açıklamanın, fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Akınsel, suç işleme amacıyla hareket etmediklerini söyledi. Suçlamaların soyut iddialara dayandığını öne süren Akınsel, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından ara kararı açıklayan mahkeme, dün ve bugün savunma yapanlar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar verdi.

Duruşma, 27 Haziran'a ertelendi.

Sanıklardan Ali Sadi Ünsal, Arif Vehbi Alpman, Nazım Çubukçu ve Turgay Erdağ dün savunmalarını yapmışlardı. (AA)