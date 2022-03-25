'Montrö bildirisi' davasında ara karar; savunma yapan amirallerin adli kontrol ve yurt dışı yasağı kalktı

Kamuoyunda 'Montrö Bildirisi' olarak bilinen açıklamayla ilgili 103 emekli amiral hakkında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan açılan davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, emekli amirallerin tutuksuz yargılanmalarına, savunma yapanların yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Kamuoyunda 'Montrö Bildirisi' olarak bilinen açıklamayla ilgili 103 emekli amiral hakkında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan dava açılmıştı.

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde pazartesi günü (21 Mart) başlayan ilk duruşmanın bugün devam eden oturumunda mahkeme ara kararını verdi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanlığı'nın katılma talebini kabul etti, Milli Savunma Bakanlığı ile Bülent Gürkut'nın müdahil olma taleplerini reddetti.

Savunma yapanların yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

Tutuksuz yargılamaların devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 29 ve 30 Mart 2022'ye erteledi.