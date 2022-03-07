'Montrö bildirisi' davasında 9 emekli amiral savunma yaptı

Kamuoyunda 'Montrö Bildirisi' olarak bilinen açıklamayla ilgili 103 emekli amiral hakkında dava açılmıştı. Dava kapsamında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiraller Emin Murat Bilgel ve Eşref Uğur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 emekli amiral talimat yoluyla savunmalarını verdi.

103 emekli amiral hakkında 21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak dava öncesinde Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan bazı sanıkların bulundukları yerde talimat yoluyla ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. 'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istenen 103 emekli amirallerden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiraller Emin Murat Bilgel ve Eşref Uğur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 emekli amiral, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek farklı ağır ceza mahkemelerinde talimat duruşmalarına katıldı.

"Herhangi bir şiddet söylemi, suç unsuru, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak yorumlanabilecek bir ifade yok"

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Emin Murat Bilgel suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Duyuru metni Whatsapp platformunda yer alan 'ADMEK-2' isimli Emekli Amiraller Grubu'nda 02 Nisan 2021 tarihinde paylaşılmıştır. 'ADMEK-2' isimli grup, tarafımca aktif kullanılmayan ve fakat Emekli Amiraller arasında sosyal iletişim sağlanması amacıyla 10 yıl kadar önce kurulan bir gruptur. Tarafımca okunan tek taslak metin bu grupta görülmüş ve herhangi bir suç unsuru içermediği, mesleki uzmanlık alanımıza giren konulara temas ettiği fark edilerek onay verilmiştir. 'Kamuoyu Menfaati'ni öngören ilgili duyurunun gerek okumuş olduğum taslak metinlerde gerekse kamuoyu ile paylaşılan son halinde herhangi bir şiddet söylemi, suç unsuru veya iddia edilenin aksine iktidar aleyhine kalkışmaya ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak yorumlanabilecek bir ifade de mevcut değildir. Beraatımı ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

"Askeri disiplinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır"

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit savunmasında, "Yargılamaya konu kamuoyu duyurusunda iki temel husus söz konusudur. Bunlar duyurunun paylaşıldığı 2021 yılı Nisan ayında ülke gündeminde yer alan 'Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılabileceği' ve 'üniformalı muvazzaf bir amiralin tarikat evindeki sarıklı ve cübbeli fotoğrafının basına yansımasıdır. Söz konusu duyuruda, muvazzaf olduğumuz dönemde uygulayıcısı olduğumuz Montrö Sözleşmesi'nin önemine ve 15 Temmuz kalkışmasının temel sebeplerinden biri olan askeri disiplinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Bu hususlarda biz Emekli Amirallerin söz hakkına sahip olması hayatın olağan akışı ile uyumlu olup, İfade Hürriyeti'nin bir gereğidir. Suçlamaları kabul etmiyorum beraatımı ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Suçlamaları kabul etmediler

Emekli amirallerden Aydın Canel, Turgut Tufan, Serdar Dürgel, İskender Yıldırım, Ahmet Aksoy, Alaettin Sevim ve Kadir Nazif Özdağdeviren savunmalarında suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatlarını ve haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ettiler.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi'ne ilişkin soruşturma başlatmış ve 103 sanık hakkında, 'Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti. Davanın ilk duruşması, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Mart 2022'de yapılacak. (DHA)