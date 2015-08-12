Montreal Film Festivali'nde 3 Türk filmi

Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen 39. Montreal Film Festivali’ne bu yıl ana yarışmada üç Türk filmi yarışacak. Festivale katılacak filmler, Sonbahar filmi ile tanınan Özcan Alper imzalı 'Rüzgarın Hatıraları', Mehmet Eryılmaz'ın filmi 'Misafir' ve Selim Evci'nin 'Saklı'.

Radikal’de yer alan habere göre; bu sene 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında 39’uncusu düzenlenecek olan Montreal Film Festivali’nde Türkiye ’den üç film ana yarışmaya kabul edildi. Özcan Alper imzalı ‘Rüzgarın Hatıraları’, Mehmet Eryılmaz’ın ‘Misafir’i ve Selim Evci’nin son filmi ‘Saklı’ Kanada’nın en köklü uluslararası film festivali olan Montreal Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde dünya prömiyerlerini yapacak.

Onur Saylak eşiyle aynı filmde

‘Rüzgarın Hatıraları’, 2008 tarihli ilk uzun metrajı ‘Sonbahar’ ile ses getiren Özcan Alper’in ‘Gelecek Uzun Sürer’in ardından çektiği üçüncü sinema filmi. Başrollerinde yönetmenin ‘Sonbahar’ filminde de birlikte çalıştığı oyuncu Onur Saylak ile Sofya Khandamirov’un yer aldığı filmde Ebru Özkan, Mustafa Uğurlu, Murat Daltaban, Menderes Samancılar ve Tuba Büyüküstün rol alıyor. Çekimleri ve Artvin ve Batum’da gerçekleştirilen film, çevirmen ve ressam Aram’ın, İkinci Dünya Savaşı döneminde, siyasi nedenlerle hayatını kurtarmak için İstanbul ’dan kaçışını konu alıyor.

Bir anne-kız ilişkisi

Montreal’de ana yarışmanın bir diğer Türkiyeli konuğu olan Mehmet Eryılmaz’ın yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi ‘Misafir’ ise anne-kız ilişkisini, ölüm teması çerçevesinde ele alıyor. Başrollerinde Zümrüt Erkin, Tamer Levent ve Ayten Uncuoğlu’nun yer aldığı ‘Misafir’de ayrıca Hale Akınlı, Ersin Umut Güler ve çocuk oyuncu Melek Çınar oynuyor. İlk filmi ‘Hazan Mevsimi – Bir Panayır Hikayesi’nin yanı sıra dramatik belgesel filmlere de imza atan Eryılmaz’ın ‘Misafir’inde aile içi cinsel taciz de filmin meseleleri arasında. Trajediden beslenen bir umut duygusuyla süren film bir nevi ‘tutunamayanlar öyküsü.’

Kızının arkadaşıyla gizli aşk

Selim Evci’nin ‘İki Çizgi’ ve ‘Rüzgarlar’ın ardından gelen üçüncü uzun metraj filmi ‘Saklı’da başrolleri İlhan Şeşen ve Türkü Turan paylaşıyor. Settar Tanrıöğen, Pelin Akil, Ümit Çırak, Şehnaz Bölen Taftalı ve Bâlâ Atabek’in rol aldığı film kızının arkadaşı ile gizli bir ilişki yaşayan müzisyen Mahir Bey’in öyküsü. Vakur kişiliğiyle tanınan bir müzisyen olan Mahir Bey, kızının arkadaşıyla ile saklı bir aşk yaşamaktadır. Duru’nun babası Ali Bey ise geleneklerine bağlı, ailesine düşkün iki kız babasıdır. Mahir Bey ve Duru korkuları yüzünden birbirlerinden uzaklaşmak üzereyken, Ali Bey’in bu saklı ilişkiyi öğrenmesi an meselesidir… Selim Evci filmi için “İnsanın hayatta oluşturduğu saklı alanlarda doğasını arayışı, ruhunun derinliklerine yaptığı yolculuklar, utançları, gizlenme arzusu… Saklı, bu arayış ve davranış biçimleriyle birlikte ailede başlayan, toplum içerisinde deneyimlenerek öğrenilen ahlak kavramını algılamaya, bu bağlamda toplumun reflekslerine, doğru ya da yanlış değerlendirmesinin ötesinde ayna tutmaya çalışıyor” dedi.

Festivalin açılış filmi ‘Muhammed’

1991’de Ömer Kavur’un ‘Gizli Yüz’ filminin ‘En İyi Film’ ödülüyle döndüğü Montreal Film Festivali’nde 2002 yılında ise Tayfun Pirselimoğlu imzalı ‘Hiçbiryerde’ Jüri Özel Büyük Ödülü’nü kazanmıştı. 2012’de de İsmail Güneş’in ‘Ateşin Düştüğü Yer’i ‘En İyi Film’ ve FIPRESCI ödülleriyle Montreal’den dönmüştü. Festivalin bu seneki açılış filmi ise Majid Majidi’nin son filmi ‘Muhammed’ olacak.