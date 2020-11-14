Montreal'de polis, sahte ihbar sonucunda Ubisoft'un binasını bastı

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Kanada'nın Montreal kentinde polis, aldığı rehine ihbarından sonra Fransız oyun üreticisi Ubisoft'un ofisini boşalttı. Yapılan ihbarın sahte olduğu ortaya çıktı.

Cuma akşamüstü şehir merkezi yakınındaki binayı çelik yelekli polisler, zırhlı araçlar ve ambulanslar çevreledi.

Operasyondan sonra polisten yapılan açıklamada, "Binanın çevresi hızlıca güvenlik çemberine alındı. Hiçbir tehdit tespit edilmedi ve yaralı bildirilmedi" denildi. Polis, önemli sayıda gücün sahaya sürülmesine sebep olan telefon konuşmasını inceleyeceklerini bildirdi

Polis, ekiplerin acil durum hattı 911'e gelen bir ihbar sonucunda gönderildiğini açıkladı.

Televizyon kanalı LCN'in çektiği helikopter görüntülerinde Ubisoft çalışanlarının binanın çatısında toplandığı ve çatıya çıkan kapının bloke edildiği görülüyor.

CTV'ye konuşan bir Ubisoft çalışanı da kendilerine "kilitli bir yerde saklanmalarını ve sessiz olmalarını" söyleyen bir şirket notu gönderildiğini ifade etti.

Polis, bütün çalışanların güvenli bir şekilde binadan çıkarıldığını bildirdi.