Monte Bianco Coffee kahve sektörüne giriş yapıyor

İSTANBUL, (DHA) – ADINI Alpler’in ve Avrupa’nın en yüksek dağından alan Monte Bianco Coffee, kahve sektöründe zirveyi hedefleyerek pazara giriş yapan yeni ve yüzde 100 yerli olan markalardan biri oldu. Bianco’nun CEO’su Zeynel Akyol, “Franchise sistemiyle Türkiye’de ve dünyada büyümeyi hedeflediğimiz Monte Bianco Coffee ile ülkemizin gurur duyacağı bir marka olacağız” dedi.

Türkiye’de yılda yüzde 70 büyüme gösteren kahve sektörü yükselişini sürdürüyor. Monte Bianco Coffee de Brezilya, Kolombiya, Kenya ve Guetamala’dan gelen kahve çekirdeklerini harmanladıkları özel reçeteleri, kavurma tekniği, özel termos sistemli kağıt bardakları, modern ve konforlu ambiyansıyla kahve severlerin yeni self-servis adresi olmayı hedefliyor.

Geniş ürün yelpazesi olan Bianco’da bitki çayları, mısır ekmeğinden sandviçler, tatlılar, çekirdek kahve paketleri ile fincan, termos ve kupa gibi aksesuarlar da satışa sunuluyor. Aynı zamanda pek çok ürünü geri dönüşümlü malzemelerden ürettiren çevre dostu marka, çıkan kahve posalarını da gübre olarak bahçelerde değerlendiriyor.

“ÜLKEMİZİN GURUR DUYACAĞI BİR MARKA OLACAĞIZ”

İlk şubesini Silivri Selimpaşa Dinlenme Tesisleri’nde açan Bianco’nun CEO’su Zeynel Akyol, “Markamızın zincirleşmesi ve büyümesi için şimdiden güçlü stratejiler oluşturduk. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adapazarı, Samsun, Edirne, Tekirdağ, İzmit, Konya ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında franchise’larla büyürken yüzde 100 yerli bir kahve markasını yurtdışına taşıyarak bir zincire dönüşeceğiz. Franchise sistemiyle Türkiye’de ve dünyada büyümeyi hedeflediğimiz Monte Bianco Coffee ile ülkemizin gurur duyacağı bir marka olacağız” dedi.

“KADIN GİRİŞİMCİLERE İNDİRİM YAPIYORUZ”

Franchise sisteminin yatırımcılar için çok karlı olduğuna dikkat çeken Akyol, şunları söyledi:

“Monte Bianco Coffee markasının düşük ürün maliyeti, az insan kaynağı, küçük metrekarelerde iş yapma olanağı gibi avantajları var. 15 şubeye ulaşana kadar franchise bedeli almayacağız. Franchise mantığımız ‘kazan kazan’a dayanıyor. Franchise’larımıza karlı bir operasyonun içine girerek hem para kazanma hem de enerjik ve zevkli ortamda çalışma imkanı sunuyoruz. İşletmecilerimize ayrıca eğitim, lojistik, pazarlama gibi konularda her türlü desteği veriyoruz. Özellikle ev hanımlarını iş hayatına kazandırma misyonuyla aradaki farkı kendimiz finanse ederek, kadın girişimcilere toplam maliyetten yüzde 15 oranında indirim yapıyoruz.\"