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Montaj yapan AKP'li Gönenç, özür diledi

02 Temmuz 2020 22:58

PKK lideri Abdullah Öcalan ile Fethullah Gülen'in kafalarını montajladığı fotoğrafa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu siyasetçilerin fotoğraflarını montajlayan AKP’li meclis üyesi Hamza Gönenç, özür diledi.

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