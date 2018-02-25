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Mont hırsızı kadını, güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir mağazadan çeşitli tarihlerde 3 kez erkek montu çaldığı belirlenen iki çocuk annesi Y

25 Şubat 2018 18:08

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki bir mağazadan çeşitli tarihlerde 3 kez erkek montu çaldığı belirlenen iki çocuk annesi Y.S. (56), güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. 
Nazilli Belediye binası yakınlarındaki bir giyim mağazasının önüne teşhir amacıyla asılan montlardan biri, geçen 22 Şubat Perşembe günü çalındı. Mağazanın sahibi Muhammet Aysan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde montun bir kadın tarafından çalındığını belirledi. Aysan, görüntülerden erkek montunu önce kendi üzerinde deneyen, ardından da çevrede kimsenin olmadığı bir anda katlayıp, askısıyla birlikte elindeki çantaya koyup, uzaklaşan kadının bir yıl önce benzer şekilde, bir ay arayla iki kez hırsızlık yapan kişi olduğunu gördü polise bildirdi. Aysan, önceki hırsızlık olayıyla ilgili görüntüleri de polise verdi. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen kadının Sultahnisar ilçesi Atça Mahallesi\'nde yaşayan Y.S., olduğunu tespit etti. Y.S., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Y.S., çaldığı montu polislere teslim etti. Mont tutanakla mağaza sahibine teslim edildi.
Mağaza sahibinin şikayetçi olduğu Y.S., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Mağazanın sahibi Muhammet Aysan, \"Geçen yıl yaşanan ilk hırsızlık olayını önemsemedik. Bu üçüncü olayda affetmedik, şikayetçi olduk. Çünkü kendisi ihtiyaç sahibi değil. İhtiyaç sahibi olmuş olsa, gelip bizden istese kendisine zaten o montu verirdik\" dedi.

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