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Medya

"Monşer değilim, Survivor’cu bir halk adamıyım' dediğini işitir gibiyim"

"Almanya falan kıskançlıktan çatlıyor, Yunanistan bile çıkıntılık yapıyor..."

24 Haziran 2017 11:13

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti ziyareti sırasında TV8'de yayınlanan Survivor programının çekimlerine katılmasıyla ilgili olarak "Kendisini 'Ben monşer değilim, Survivor’cu bir halk adamıyım' diyerek savunduğunu işitir gibiyim" dedi. 

Mevlüt Bey Survivor'da

- ABD, YPG’ye silah yağdırıyor.

*

- Rusya sınırımıza YPG bayrağı çekiyor.

*

- Barzani Kürdistan için “kanımız aksa da kurulacak” diye tehdit ediyor.

*

- Katar krizi nedeniyle Suudi Arabistan’la karşı karşıya gelmiş durumdayız.

*

- Suriye... Malum.

*

- Almanya falan... Kıskançlıktan çatlıyor.

*

- Yunanistan bile... Çıkıntılık yapıyor.

*

Tam da ortam böyleyken...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Acun’un Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor Adası’nı ziyaret edip maç falan yapmış.

*

Mevlüt Bey’in kendisini...

“Ben monşer değilim, Survivor’cu bir halk adamıyım” diyerek savunduğunu işitir gibiyim.

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