Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Hitler'e sahip çıktığını ifade ederek, "Bugün de Hitler'in izinden giden İsrail'e sahip çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan bazı başlıklar şöyle: "CHP tarihi boyunca dış politikada ne yaptıysa bugün de aynısını yapıyor. CHP, Hitler'e sahip çıkmıştır, Mussollini'ye sahip çıkmıştır, Hitler'e övgüler düzmüştü, hatta Hitler'in safında yer almıştı. Bugün de Hitler'in izinden giden İsrail'e sahip çıkıyor, CHP kurulduğu andan itibaren İsrail'in yanında yer aldı, bugün de yanında durmaya devam ediyor."

"Gazze'deki katliamın üzerini örtmek, İsrail'in işini kolaylaştırmak için içeride ellerinden geleni yapıyorlar. CHP'ye bakıyorsunuz Irak'ta adaletsizliği destekliyor. Bakıyorsunuz Mısır'da darbecileri destekliyor.



Bakıyorsunuz Suriye'de eli kanlı, zalim rejimi, Esed'i destekliyor, yüzbinlerce insanın katilini destekliyor. Gazze'de de İsrail işini rahat görsün, rahat soykırım yapsın diye bizi susturmanın mücadelesini veriyorlar. Susmak yok, hakkı söylemeye devam edeceğiz."

Konuşmasında çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu İstiklal Marşı'nı bilmemekle suçlayan Erdoğan şunları söyledi:



"MHP, CHP’nin peşine takılmasını tabanına anlatamıyor. Bakıyorsunuz çatı adayın yanında sosyalist İşçi Partisi Komünist Parti. Yahu dünyada komünist mi kaldı. Bahçeli ne diyor. Evime çocukları gönderip andımızı okutacakmış. Bahçeli sen çocukları çatı adayınızın evine gönder. Monşer adayınıza bir zahmet İstiklal Marşı’nı öğretsinler.

Ben çarkçı Kemal’i tanımıştım da şimdi bir de çarkçı Ekmel çıktı. Diyor ki "Ben orada öyle bir şey demedim." Güya bu bir profesör. Diyor ki "Ben bir beyit okudum." Ey profesör bu bir kıta. Beyit iki mısradan oluşur. Senin her yerin profesör olsa ne yazar. Dürüst ol dürüst. Yalan söyleme. Sürçü lisan ettik de. Siyasetin bu inceliklerini kavrayamadı. Ama vakti de yok."