'Monroe'nun lezbiyen ilişkileri oldu'

Sinemanın en büyük efsanelerinden Marilyn Monroe’nun lezbiyen olduğu iddia edildi.



İngiliz araştırmacı Michelle Morgan yayınladığı biyografi kitabı ‘Marilyn Monroe: Gizli ve Sırlarla Dolu’da Monroe’nun bazı ünlü aktrislerle ilişkiye girdiğini yazdı.

Bunların arasında Elizabeth Taylor, Joan Crawford gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.

Morgan yazılarında, Monroe’nun ölümünden 6 yıl sonra ziyaret ettiği ‘Milyoner Avcısı’ filminin yönetmeni Jean Negulesco’nun “Monroe tüm yaşamı boyunca ait olduğu kimliği aradı. Bana bir keresinde hiçbir erkekle orgazmı yaşamadığını söylemişti” sözlerine de yer verdi.