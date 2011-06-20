Monroe’nun elbisesine 4.6 milyon dolar

T24 - Marilyn Monroe'nun, ''Yaz Bekarı'' filminde giydiği ünlü beyaz elbisesi düzenlenen açık artırmada 4.6 milyon dolara satıldı.





Ünlü oyuncu Marilyn Monroe'nun yönetmen Billy Wilder'ın 1955 tarihli ''Yaz Bekarı- The Seven Year Itch'' filminde giydiği elbise, Profiles in History Müzayede Evi’nde satıldı.

Müzayede evinin sözcüsü, yılların yorgunluğuyla rengi artık krem tonlarına çalan elbisenin, 1 veya 2 milyon dolara satılması beklenirken, 4,6 milyon dolara alıcı bulduğunu, bu miktarın masraflar da dahil edildiğinde 5.52 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

Elbisenin, ABD’li aktris Debbie Reynolds'un açık arttırmaya sunulan koleksiyonunun bir parçası olduğu belirtildi.