Monroe 'komünist' şüphesiyle izlenmiş!

FBI dosyalarından yapılan bir araştırmada, sinema yıldızı Marilyn Monroe'nun ölümünden önce komünizmle bağı olduğuna dair bilgiler yer aldı. Monroe'nun, ilişki ve seyahatlerine odaklanan dosyalara göre; Monroe ve çevresi komünist şüphesiyle izlenmiş, ancak Monroe'nun Komünist Parti'ye üye olduğuna dair bir kanıta rastlanmamış.

Associated Press haber ajansının FBI dosyalarından elde ettiği bilgiye göre; Marilyn Monroe ve çevresi komünist şüphesiyle izlenmiş, ancak Monroe'nun Komünist Parti'ye üye olduğuna dair bir kanıt bulunmamış.



ABD haber ajansı Associated Press'in güncellenen FBI dosyalarından yaptığı araştırmada; Monroe'nun ölümünden önce komünizmle bağı olduğuna dair bilgilere yer verildi.

Sinema yıldızının ilişki ve seyahatlerine odaklanan dosyalara göre; Marilyn Monroe ve çevresi komünist şüphesiyle izlenmiş, ancak Monroe'nun Komünist Parti'ye üye olduğuna dair bir kanıta rastlanmamış.

Field'la arkadaşlığı ele alındı

ABD'deki bilgi edinme hakkı yasası kapsamında 2012 başında Monroe'nun 50. ölüm yıldönümü nedeniyle FBI'a başvuran ajans, 1955 yılı itibariyle tutulan dosyada, Monroe'nun 1962'de Meksika'ya yaptığı gezi, arkadaşlarıyla Sovyetler Birliği'ne vize alabilmek için yaptıkları araştırma ve sol görüşlerinden dolayı ailesinin mirasçıları listesinden çıkarılan Frederick Vanderbilt Field'la arkadaşlığının ele alındığını vurgulandı.

'J. Edgar Hoover'a nefretinden' bahsedildi

Field, otobiyografisinde eşi ve kendisinin Monroe'yla alışverişe çıktıkları, yemek yediklerine değinmiş; ettikleri sohbetlerde sanatçının "insan hakları ve eşitliğe karşı güçlü duygularından, Çin'de yaşananlara saygı duymasından, McCartycilik ve dönemin FBI Başkanı J. Edgar Hoover'a nefretinden" bahsetmişti.

Birçok ünlü takibe alınmıştı

ABD Başkanı John F. Kennedy ile ilişki yaşadığı bilinen Monroe'nun Beyaz Saray'ın emriyle öldürüldüğü hâlâ iddialar arasında yer alıyor.

Hoover, Monroe'nun eski eşi Arthur Miller, Frank Sinatra ve Charlie Chaplin gibi birçok ünlüyü takibe almıştı.