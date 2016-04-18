Monica Lewinsky: Bill Clinton'la yaşadığım seks skandalının utancı katran gibi

The Guardian gazetesinin cinsel taciz yazı dizisi için mülakat veren ve kilo vermiş haliyle görüntülenen Monica Lewinsky, 1997’de Beyaz Saray’da Bill Clinton’la yaşadığ ilişkinin ortaya çıkmasının bıraktığı etkiyi, "Utanç katran gibi üzerine yapışıyor" diye özetledi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; “1998 ve 1999’da derimin ve kimliğimin katman katman yüzüldüğünü hissettim. Toydum ve korkmuştum” diyen Lewinsky, 20’nci yüzyılın en çok aşağılanan insanlarından biri olarak bugün “zorbalıkla mücadele” kampanyalarına katılıyor.

Monica Lewinsky, Bill Clinton’ın eşi Hillary Clinton’ın başkanlık için yarışması üzerinden yeniden gündeme gelmekten ise rahatsız.