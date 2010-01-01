Monica Belluci Osmanlı filminde

T24 - Osmanlı'da bir aşk hikâyesi için Clive Owen ve Monica Belluci'ye teklif götürülecek





19. yüzyılın ortalarında Türkiye, Fransa ve Süveyş Kanalı'nın etrafında geçen bir aşk hikâyesinin konu edildiği 'Gözyaşı Sarayı' isimli filmde geri sayım başladı.







Senaryosu yazım aşamasında olan film için Clive Owen, Javier Bardem, Monica Belluci, Eric Bana, Juliette Binoche ve Nicole Kidman gibi ünlü oyunculara teklif sunulacak. Abdülaziz karakteri içinse İngilizceyi iyi bilen bir Türk aktör aranıyor. Filmin yapımcı-yönetmeni Binnur Karaevli, projenin ana taslağının tamamlandığını ve oyuncularla temasta olduklarını belirtti.

ABD'de yaşayan yazar Alev Kurtiye'nin kaleme aldığı Gözyaşı Sarayı'nda Doğu ile Batı'nın 19. yüzyılda uyum içinde yan yana gelebilecekleri tek yerin Osmanlı İmparatorluğu toprakları olduğu anlatılıyor. Hikâyenin yaşandığı dönem Süveyş Kanalı'nın açıldığı yıllara tekabül ediyor. İstanbul o dönemde de kültürlerarası köprü görevi görüyor. Filmin bir bölümü payitaht olan İstanbul'da geçiyor. Diğer bölümleri ise Avrupa, Mısır ve Ürdün'de geçiyor. Filmde konsept danışmanı olarak tarihçilerden yararlanılacak, kostümlerin gerçekçi olmasına da özen gösterilecek.

Filmin sponsorluğu için Türkiye, Avrupa'da ve Amerika'da çok sayıda firmayla görüştüklerini belirten Binnur Karaevli, Kültür Bakanlığı'ndan da gereken desteğin alındığını söyledi.