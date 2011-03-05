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Monica Belluci gizlice İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Türkiye’de çekilecek Gergedanlar Mevsimi filmi için İstanbul’a geldi.

05 Mart 2011 02:00

T24 - Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Türkiye’de çekilecek Gergedanlar Mevsimi filmi için İstanbul’a geldi.

Monica Belluci - FOTO GALERİ

Çekimleri 20 Mart’ta başlayacak filmin ön hazırlıkları ve provaları için önceki gece gizlice gelen oyuncu Ajia Hotel’e yerleşti. Bellucci, Türkiye’yi daha iyi tanıma fırsatını değerlendirmek için tanıtım kitapları sipariş etti. İranlı yönetmen Bahman Ghobadi’nin yönetmenliğini yapacağı filmde Bellucci başrolleri İranlı ünlü oyuncu Behrouz Vossoughi, Beren Saat, Caner Cindoruk ve Belçim Bilgin’le paylaşıyor. Bellucci daha sonra Ferzan Özpetek’in filminde de Cem Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçecek.


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