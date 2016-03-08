Mondragon Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Brezilya Milli Takımı'na geri dönecek. Yönetiminin, Sambacı'nın görevine yerine efsane kaleci Faryd Mondragon'u getirmeyi düşündüğü iddia edildi.

Galatasaray 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Claudio Taffarel 'in, yönetimin mukavele uzatma isteğine olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Dunga'nın, eski takım arkadaşı Claudio Taffarel'in yetkilerini artırmayı düşündüğü, efsane kalecinin de tam zamanlı olarak milli takıma döneceği öğrenildi.

Taffarel'e mecburen veda edecek olan sarı-kırmızılı kulübün, sezon sonunda bir başka efsane eski kalecisi Faryd Mondragon 'a teklif yapacağı iddia edildi.

Galatasaray yönetiminin, Kolombiyalı eski kaleci Mondragon'dan aynı dili konuştuğu Muslera'yı çalıştırması isteneceği belirtildi.

Mondragon, 2001 - 2007 yılları arasında Galatasaray'da görev yapmış ve Sarı Kırmızılı takımla 3 şampiyonluk yaşamıştı.