Mondragon Dünya Kupası tarihine geçti

Brezilyada gerçekleşen Dünya Kupası’nda mücadele eden Faryd Ali Mondragon, Kolombiya’nın Japonya’ya karşı oynadığı mücadelede forma şansı bularak turnuvanın en ilginç rekorlarından birini kırdı.

Ligtv.com.tr’nin haberine göre, 2014 FIFA Dünya Kupası C Grubu maçının 85. dakikasında oyuna giren, bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen 43 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisi Mondragon, Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

FIFA'ya yaptığı açıklamada, rekoru kırmanın inanılmaz hissettirdiğini belirten deneyimli file bekçisi, "Bu rekorla Kolombiya futbol tarihinde yer almak benim için bir onur. Sanıyorum herkes bu anı bekliyordu. Teknik direktör Jose Pekerman ve takım arkadaşlarıma, bu rüyayı gerçeğe dönüştürmemi sağladıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.