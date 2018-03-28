Mondelēz'in Fransa'daki sakız üretim hattı Türkiye'ye geliyor

İstanbul, 28 Mart (DHA) – Mondelēz International, en önemli pazarlarından biri olan Türkiye’de 2017 yılını yüzde 19’luk bir büyüme ile kapattı. Şirket ayrıca Fransa’nın St. Genest’deki sakız üretim hattının Türkiye’ye taşınacağını duyurdu.

Dünya atıştırmalık devi, 160’ı aşkın ülkede faaliyet gösteren Mondelēz International’ın en önemli pazarlarından biri olan Türkiye kolu 2017 yılı büyüme rakamlarını açıkladı, 2018 hedef ve yatırımları hakkında bilgi verdi. Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 19’luk bir büyüme kaydettiklerini belirterek 2017 yılında 720 milyon liralık ciro elde ettiklerini söyledi.

Fransa’daki sakız üretim hattı Türkiye’ye geliyor

Karagöz toplantıda, Mondelēz International Türkiye’nin 2018’de Fransa’nın St. Genest’deki üretim hattının Türkiye’ye taşınacağının haberini de paylaştı. “Dünyanın bir numaralı sakız üretimine sahip Fransa gibi bir ülkeden Türkiye’ye böyle büyük bir üretimin taşınması hem şirketimizin ülkemize duyduğu güven hem de buradan tüm Avrupa’ya sakız üretimi gerçekleştirmek adına oldukça önemli. 2018 yılı itibariyle Hollywood ve Trident sakızlarının üretimi ve ihracatı Türkiye’den gerçekleştirilecek. Bu önemli gelişme ile sakız üretimimizde ek 1200 tonluk bir üretim ve 22 Milyon liralık bir ihracat artışı bekliyoruz. Bununla birlikte sakız üretiminde de yüzde 9 oranında artış öngörüyoruz. Sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinde yaklaşık 20 yeni ürünümüzü pazara sunacağız.” diyerek 2018 Türkiye yatırım planları ile ilgili bilgi verdi.

2017 cirosunu 720 milyon lira olarak açıklayan şirket, sakız kategorisinde yüzde 51, şekerde ise yüzde 25’lik pazar payıyla sakız ve toplam şeker kategorisinde pazar lideri konumunda.

Türkiye bölgenin ‘ihracat üssü’ oluyor

İhracatın büyümelerinde önemli yer tuttuğunu belirten İhsan Karagöz, 2017 yılında geçtiğimiz yıla göre yüzde 56 oranında bir büyüme gösterdiklerini belirterek ihracat rakamını da 220 Milyon lira olarak açıkladı. En büyük ihracatın ise 9200 ton ile Amerika’ya ihraç edilen Sour Patch Kids olduğunu, onu Halls markası ile İngiltere ve Love Is (Şıpsevdi) markasıyla Rusya ve Kafkaslar’ın izlediği bilgisini verdi. Karagöz sözlerine şöyle devam etti: “Eskiden bu ülkelere yapılan ihracat Ortadoğu’dan yönetiliyordu. 2018 itibariyle bu operasyonu üzerimize alıyoruz. Böylelikle yüzde 10’luk bir satış üzerimize geçiyor. Bu oldukça önemli bir gelişme çünkü burada üretip buradan dünyanın önemli bölgelerine satış yapacağız. Büyüklük olarak 17 milyon dolar gibi bir rakam söz konusu ama bunu kuvvetli çift hanelerle büyütmeyi hedefliyoruz.”

6 yılda 200 milyon liralık yatırım

Konuşmasında Türkiye’nin Avrupa Bölgesi’nin en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğunu belirten İhsan Karagöz, “Türkiye’de 85 bin metrekare alanı olan fabrikamız, Mondelēz dünyası içindeki en gelişmiş ve en büyük fabrikalardan birisi. Tatlandırıcıyı da 2017 başından beri Türkiye’de üretiyoruz. Şu anda yüzde 90 kapasite kullanım oranımız var. Son altı yılda 200 milyon liralık yatırım yaptık. 2018 yılında da 42 Milyon liralık yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 160’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Mondelēz International, dünya çapında 90 bini aşkın çalışana ve 2017 yılı itibariyle 26 Milyar dolar ciroya sahip. (Fotoğraflı)