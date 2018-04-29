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BBC Türkçe

Monarch Havayolları: İflasımızın nedenlerinden biri 'Türkiye'de turizm sektöründeki çöküş'

İngiltere'nin en büyük 5. havayolu şirketi Monarch'ın operasyonlarını durdurduğu, 300 bin uçuş ve tatil rezervasyonunun iptal edildiği açıklandı. Şirketin genel müdürü Andrew Swaffield iflasın nedenleri arasında "Türkiye'de turizm sektöründeki çöküşü" de

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere Sivil Havacılık Kuruluşu (CAA) ülkenin en büyük 5. havayolu şirketi Monarch'ın iflas ederek operasyonlarını durdurduğunu, 300 bin uçuş ve tatil rezervasyonunun iptal edildiğini açıkladı.

Şirketin genel müdürü Andrew Swaffield iflasın nedenleri arasında "Türkiye'de turizm sektöründeki çöküşü" de saydı.

Swaffield, Mısır ve Tunus'taki "terör olaylarının" da iflas etemelerinde etkili olduğunu söyledi.

Taşıdıkları yolcu sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 14 düştüğünü kaydeden Swaffield, cirolarının da 100 milyon sterlin azaldığını belirtti.

CAA ise yurtdışında uçuşlarını bekleyen 110 bin Monarch müşterisinin İngiltere'ye getirilmesi için 30 uçağın ayarlandığını duyurdu.

İngiltere'nin savaş dönemleri dışında hiç bu kadar fazla sayıda kişi topluca ülkeye getirilmemişti.

2100 personeli bulunan Monarch Havayolları geçen yıl 291 milyon sterlin zarar etmişti.

Şirket CAA ile paket tatil satışlarını sürdürebilmek ve gerekli ruhsatları almak için müzakereler yapıyordu.

Ancak müzakerelerde anlaşma sağlanamadı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ise Monarch'ın iflasının "Akdeniz'deki fiyat savaşlarından" kaynaklandığını söyledi.

Grayling, "Yurtdışındaki Britanyalı tatilciler için çok stresli bir durum. Benim ilk önceliğim onların İngiltere'ye dönmesini sağlamak" dedi.

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