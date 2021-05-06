Monako Grand Prix'si, seyircili gerçekleşecek

Monaco Prensliği, Formula 1 takvimindeki en ikonik yarış olan Monaco Grand Prix'sine belli sayıda seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu. 2021 Monako Grand Prix'sinin 7 bin 500 seyirci ile gerçekleşeceği açıklandı.

Mayıs ayının sonunda gerçekleşecek yarışa 7 bin 500 izleyici kabul edilecek. Tribünlere girmek isteyen seyircilerden negatif PCR test sonucu istenecek.

Devlet Bakanı Pierre Dartout, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yarış hem halkın asgari katılımıyla hem de en yüksek sağlık koşullarında yapılacak" dedi.

Haziranda İstanbul'da

Dünya Şampiyonası Kanada'nın çekilmesiyle birlikte Formula 1, 11-13 Haziran'da ise İstanbul'da gerçekleşecek. İstanbul turunun seyircili olup olmayacağı is henüz belli değil.