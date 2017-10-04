Monako büyüklüğünde çiftlik 10 milyon dolara satılacak

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Yeni Zelanda’nın Waiheke Adası’nda içinde bir köşk ve kır evi bulunan 189 hektar büyüklüğünde bir arazi satılığa çıkarıldı.

Jones Lang LaSalle Yeni Zelanda’nın danışmanlığını yaptığı satışın 10 milyar doları bulması bekleniyor.

Arazi Monako şehir devletiyle aynı büyüklükte, ancak benzerlikler sadece yüzölçümüyle sınırlı çünkü birçok kuş türünün özgürce uçtuğu Waiheke Adası’ndaki arazi henüz el değmemiş doğal bir koyun ve sığır çiftliği.

Jones Lang LaSalle Yeni Zelanda direktörü Nick Hargreaves, “Arazi şu anda deniz saksağanları, cennet ördekleri, kereru güvercinleri, balıkçıllar ve yalı çapkınları gibi her yıl tekrar araziye göç eden birçok türe ev sahipliği yapıyor” dedi. (Fotoğraflı)