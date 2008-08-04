Monaco'nun kârlısı Hamilton

Tempo24-



Formula 1'de sezonun 6. yarışı olan Monaco Grand Prix'sin nefesleri kesen bir mücadele yaşandı. Bir çok kazanın meydana geldiği Monaco'nun dar sokaklarından zaferle ayrılan isim, McLaren'den Lewis Hamilton oldu.



Yarış, kazalar ve pistin ıslaklığı yüzünden yavaş bir tempoda koşulduğu için planlanan şekilde 78 tur yerine iki saatlik zaman sınırlaması nedeniyle 76'ncı turda bitirildi.



Yarışa 3. sırada başlayan İngiliz sürücü 33. turda ele geçirdiği liderliği yarış sonuna kadar koruyarak 2 saat 42 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk geçen isim oldu. Kariyerinin 6., sezonun 2. zaferini kazanan McLaren sürücüsü, puanını 38'e çıkararak pilotlar klasmanında zirveye çıktı.



Sezonun başarılı ismi BMW'den Robert Kubica, Hamilton'ın 3 saniye gerisinde ikinci olurken, 32 puanla klasmanda 3. sıraya yükseldi. Takım arkadaşı Nick Hiedfeld ise 14. oldu.



2001'den bu yana Monaco'da zafer kazanamayan ve sıralama turlarında ilk çizgiyi alarak avantaj yakalan Ferrari takımı, Monte Carlo'da hayal kırıklığı yaşadı. Yarışa pol pozisyonda başlayan ancak pit-stop stratejilerinin ardından kendine 3. sırada yer bulabilen Ferrari'nin Brezilyalısı Felipe Massa, takımına Monaco'da zafer kazandıramazken, 34 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.



Monaco'ya lider gelen ancak, 11. turda pitten geçme cezası alan daha sonra 27. turda kaza geçiren Ferrari'den Kimi Raikkonen ise ve bitime 10 tur kala Force India pilotu Adrian Sutil'e arkadan çarpınca 9.'lukla yetindi. Bu sezon ilk kez puan alamayan Fin pilot genel klasman liderliğini ise Hamilton'a kaptırdı.



PİLOT SIRALAMASI PUAN TAKIM SIRALAMASI PUAN



Lewis Hamilton - McLaren 38 Ferrari 69

Kimi Raikkonen - Ferrari 35 McLaren Mercedes 53

Felipe Massa - Ferrari 34 BMW Sauber 52

Robert Kubica - BMW 32 Williams Toyota 15

Nick Heidfeld - BMW 20 Red Bull 15





Red Bull'dan Mark Webber'in dördüncü olduğu yarışta, Toro Rosso’nun genç pilotu Sebastian Vettel beşinci sıradan finiş görerek hanesine 4 puanı yazdırdı.



İstanbul GP'siyle Formula 1'de en çok yarışa çıkan sürücü unvanına ulaşan Honda'dan Rubens Barrichello, Monaco'da altıncı olarak 2006 Brezilya GP'sinden bu yana ilk puanlarını kazandı.



