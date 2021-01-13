Monaco'yla anlaşma tamam, Onyekuru geliyor

Ocak ayının gelmesiyle, Galatasaray'ın transfer listesinin başındaki isimlerden olan Henry Onyekuru için sarı-kırmızılılar Monaco'yla anlaştı. Geçen sezon Fransız kulübünden kiralık gelen ve son 8 maçta Monaco'nun geri çağırdığı Nijeryalı futbolcu yeniden Galatasaray'a geliyor.

Ajansspor'un haberine göre Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Onyekuru ile prensip anlaşmasına varan Cimbom, kulübü Monaco ile de anlaşma sağladı. Sarı kırmızılar Onyekuru'yu yine 6 aylığına kiraladı.

6 milyon euro satın alma opsiyonu

Aslan'ın Henry Onyekuru için Monaco ile yaptığı anlaşmada 6 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Fakat bu opsiyon zorunlu değil. Öte yandan Onyekuru'nun çarşamba gününden sonra İstanbul'da olması bekleniyor.

Dört maçta forma giydi

Bu sezon Monaco ile ligin ilk devresinde sadece 4 maça çıkan Onyekuru, sadece 1 asist yaptı. Yaklaşık 4 aydır Fransız ekibinde kadroya alınmıyor.

Galatasaray performansı

Üçüncü kez Galatasaray formasını giyecek olan Onyekuru, çıktığı 56 maçta 17 gol ve 8 asist ile oynamıştı.

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