Onyekuru transferinde pürüz

Galatasaray'da üçüncü kez forma giymek için gün sayan Henry Onyekuru'nun transferinde pürüz çıktı. Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco'nun, 5 milyon Euro bonservis bedeli istemesi, Galatasaray yönetimini zora soktu.

Gençlerbirliği maçı sonrasında teknik direktör Fatih Terim'in transfer konusundaki açıklamaları gündemi sarsarken, tecrübeli çalıştırıcının listesinde yer alan eski öğrencilerinden Henry Onyekuru ile her konuda anlaşıldı. 2018-2019'da ve geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu, pandemi sonrası lig devam ederken kulübü Monaco'nun geri çağırmasıyla Galatasaray'dan kopartılmıştı. Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde tekrar Fransız Ligue 1 ekibi Monaco'nun kapısını çalarken, bu süreçte Onyekuru da Florya'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti.

Galatasaray Onyekuru'yu yarım sezon kiralamak istediğini Monaco'ya iletti ancak Fransızlar bu teklifi reddetti. Monaco yönetimi, 23 yaşındaki forveti Galatasaray'a satın alması koşuluyla verebileceğini iletti. İki kulüp arasında transfer konusunda müzakereler sürerken, sarı-kırmızılılar satın alma şartını kabul edebileceklerini ancak fiyat konusunda çok yükseğe çıkamayacaklarını Fransızlara bildirdi.

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Monaco'nun istediği 5 milyon euro'luk bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son planlarını devreye sokacak. (DHA)