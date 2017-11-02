Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim: Oyuncularım güçlü bir takıma karşı hiç de fena oynamadı

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından futbolcularının performansından oldukça memnun olduğuna vurgu yaparak, "Genel olarak takımımın oyunundan, tavırlarından çok memnundum. Böyle güçlü bir takıma karşı hiç de fena oynamadılar" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda geçilen 4 haftada 2 puan toplayan Monaco'nun Portekizli çalıştırıcı, beraberlik hedefiyle çıkmadıklarını ve beraberliğin kendisini üzdüğünü söyledi.

43 yaşındaki teknik direktör, stattaki performansın maçın iyi oynanmasına katkı yaptığını kaydetti.

Leonardo Jardim'in maç sonu açıklaması şöyle oldu:

"İki farklı his içindeyim. Hedefimiz beraberlik değildi. Berabere kaldığımız için çok üzgünüm. Oyuncularım çok iyi ve çok istekli oynadılar. Son derece baskılı oynadık. İki gol fırsatı yakaladık ve değerlendiremedik. Bunun için de ayrıca üzgünüm.

Fransa’daki maçta ilk yarıda gayet iyi oynamıştık. İkinci yarıda istediklerimizi ortaya koyamadığımız için kaybetmiştik. Bugün oyuncularım maça ayrı bir önem verdiler. Atmosfer onları çok etkiledi. Bu atmosfer bence onlara pozitif yansıdı. Seyircinin, maçın iyi oynanmasında çok büyük katkısı oldu. Önümüzde maçlar var ve bu hırsımızı sürdürmek istiyoruz."

"Gol, bireysel hatamızdan kaynaklandı"

"İlk gol kesinlikle bireysel ve kolektif bir çalışmanın sonucuydu. Takımın kombine olarak iyi oynamasının bir sonucuydu. İkinci gol de top kaybından kaynaklandı. Bizim bireysel hatalarımızdan kaynaklanan bir goldü ve penaltıya çevirdiler; çok iyi değerlendirdiler.

Genel olarak takımımın oyunundan, tavırlarından çok memnundum. Böyle güçlü bir takıma karşı hiç de fena oynamadılar."