Monaco, Stevan Jovetic'i kadrosuna kattı

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin tek temsilcisi Beşiktaş'ın rakibi olan Monaco, İtalya Serie A'da Inter forması giyen Stevan Jovetic'i kadrosuna kattı.

Fransız ekibi transferi resmi sitesi üzerinden duyururken, Karadağlı futbolcunun 4 sene kırmızı-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

Mbappe PSG yolcusu

Jovetic'in transferiyle birlikte, Monaco'nun yıldızı Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'e transferi de neredeyse kesinleşti. L'Equipe'te yer alan habere göre Paris ekibi, Mbappe'nin transferinde UEFA'nın finansal fair-play kısıtlamalarına takılmamak için farklı formüller deneyecek.