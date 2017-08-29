T24 LogoT24 Logo
Spor

Monaco, Stevan Jovetic'i kadrosuna kattı

Karadağlı futbolcu, 4 sene boyunca kırmızı-beyazlı formayı giyecek

29 Ağustos 2017 19:08

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin tek temsilcisi Beşiktaş'ın rakibi olan Monaco, İtalya Serie A'da Inter forması giyen Stevan Jovetic'i kadrosuna kattı.

Fransız ekibi transferi resmi sitesi üzerinden duyururken, Karadağlı futbolcunun 4 sene kırmızı-beyazlı formayı giyeceği belirtildi. 

Mbappe PSG yolcusu

Jovetic'in transferiyle birlikte, Monaco'nun yıldızı Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'e transferi de neredeyse kesinleşti. L'Equipe'te yer alan habere göre Paris ekibi, Mbappe'nin transferinde UEFA'nın finansal fair-play kısıtlamalarına takılmamak için farklı formüller deneyecek.

ETİKETLER

Stevan JoveticMonacotransferBeşiktaşŞampiyonlar LigiKylianMbappe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24