Monaco, Onyekuru'yu geri çağırdı; Galatasaray görüşmeleri başlattı

Galatasaray'ın sezon ortasında kiralık olarak Fransa ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından Monaco Kulübü tarafından takıma geri çağrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Onyekuru'nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlattı. İki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde, Onyekuru ligin son 5 maçında sarı-kırmızılı formayı giyecek.

"FIFA'nın kararı bağlayıcı değil, tavsiye"

Spor Hukukçusu Ersin Hamarat konuya ilişkin verdiği demeçte, FIFA'nın COVID-19 sürecinde sözleşmelerle ilgili açıkladığı kararın bağlayıcı olmadığını ve bir tavsiye olduğunu dile getirirken, şu ifadeleri kullandı:

"FIFA tarafından COVID-19 ile ilgili çıkan karar bağlayıcı değil, tavsiye. Kiralık sözleşmesi biten sporcularda, iki takım arasında yeni bir sözleşme yapılmadığı sürece, asıl kulübün oyuncuyu çağırma hakkı var. Galatasaray ile Monaco arasında bu 1 aylık süreç için yeni bir anlaşma yapılmalı. Burada asıl soru, 1 aylık ücreti kim vereceği." (DHA)