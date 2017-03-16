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Spor
BBC Türkçe

Monaco Manchester City’yi 3-1 yendi deplasman golüyle tur atladı

İngiltere'deki ilk maçı 5-3 kaybeden Monaco, kendi evindeki rövanşı 3-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. City teknik direktörü Guardiola, "Bazen özel ve şanslı olmanız gerekir. Biz değildik" dedi.

16 Mart 2017 05:59

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, son 16 elemelerinde turun ilk ayağında aldığı 5-3'lük mağlubiyete rağmen ikinci maçta İngiliz takımı Manchester City'yi 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Fransa Ligue 1'de de yoluna lider olarak devam eden Monaco'ya turu getiren, deplasman golü uygulaması oldu.

Maça hızlı başlayan Monaco 8. dakikada Mbappe'yle öne geçti. Tavares'in 29. dakikadaki golüyle tur için umutlanan ev sahibi takım devre arasına 2-0 önde girdi.

Manchester City ise Sané'nin 71. dakikadaki golüyle çeyrek finale daha yakın taraf konumuna geçti.

Fakat City, 77. dakikada Bakayoko'nun golüyle skoru 3-1'e taşıdı.

İlk maçta İngiltere'de Manchester City'ye 3 gol atmayı başaran Monaco, maçın bu skorla bitmesinin ardından rakibine göre deplasmanda daha fazla gol attığı için turu atlayan taraf oldu.

Maçın ardından konuşan Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, "İkinci yarıda çok iyi oynadık ama ilk yarıdaki oyunumuz için bunu söyleyemeyeceğim. Agresif bir defans yapmak istedik ama sadece ikinci yarı performansımız yeterli olmadı" dedi.

Normalde iyi oynadıklarını ama bu gece istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyleyen Guardiola şöyle konuştu:

"Öğreneceğiz. Takımda şu an tecrübe eksikliği var. Kendimizi geliştireceğiz fakat bu turnuva çok çetin. Bazen özel ve şanslı olmanız gerekir. Biz değildik."

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