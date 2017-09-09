Monaco farklı mağlup

Nice - Monaco: 4-0

İSTANBUL, (DHA) - Fransa 1. Ligi 5. hafta maçında Nice, Monaco\'yu 4-0 yendi.

Nice Stadyumu\'nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip golle başladı. 6. dakikada Mario Balotelli\'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçen Nice\'in ikinci golü de çok gecikmedi.

18\'de Allan Saint-Maximin\'in asistiyle golü bulan Alassane Plea, farkı 2\'ye çıkardı.

İlk yarı ev sahibinin 2-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Nice\'in baskısı ikinci yarıda da devam etti. 60\'da Balotelli kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golünü kaydetti ve durumu 3-0 getirdi.

Maçın son golü ise yine ev sahibi ekipten Ignatius Ganago\'dan geldi.

Mücadele 4-0\'lık Nice üstünlüğüyle tamamlandı.

Sezon başında Galatasaray\'dan ayrılan ve Nice ile anlaşan Wesley Sneijder bu maçta kadroya alınmadı.

Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 6 yaparken, Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki rakiplerinden Monaco, 12 puanda kaldı ve bu sezon ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.