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Spor

Monaco farklı mağlup

Nice - Monaco: 4-0 İSTANBUL, (DHA) - Fransa 1

09 Eylül 2017 23:10

Nice - Monaco: 4-0

İSTANBUL, (DHA) - Fransa 1. Ligi 5. hafta maçında Nice, Monaco\'yu 4-0 yendi.
Nice Stadyumu\'nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip golle başladı. 6. dakikada Mario Balotelli\'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçen Nice\'in ikinci golü de çok gecikmedi.
18\'de Allan Saint-Maximin\'in asistiyle golü bulan Alassane Plea, farkı 2\'ye çıkardı.
İlk yarı ev sahibinin 2-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Nice\'in baskısı ikinci yarıda da devam etti. 60\'da Balotelli kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golünü kaydetti ve durumu 3-0 getirdi.
Maçın son golü ise yine ev sahibi ekipten Ignatius Ganago\'dan geldi.
Mücadele 4-0\'lık Nice üstünlüğüyle tamamlandı.
Sezon başında Galatasaray\'dan ayrılan ve Nice ile anlaşan Wesley Sneijder bu maçta kadroya alınmadı.
Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 6 yaparken, Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki rakiplerinden Monaco, 12 puanda kaldı ve bu sezon ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

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