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Spor

Monaco-Beşiktaş maçını Milorad Mazic yönetecek

İSTANBUL-(DHA) Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3

15 Ekim 2017 18:08

İSTANBUL-(DHA) Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görev yapacak. UEFA\'nın açıklamasına göre 17 Ekim Salı günü II. Louis Stadı\'nda Beşiktaş ile Monaco arasında yapılacak karşılaşmada, Sırp hakem Mazic düdük çalacak.
Maçta Mazic\'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic\'in 4. hakem görevini üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.
 

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