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Kültür-Sanat

Mona Lisa’nın kaşları dökülmüş

Leonardo da Vinci’nin başyapıtı Mona Lisa’yı özel bir kamerayla inceleyen Fransız sanat uzmanı Pascal Cotte’ye göre, Lisa’nın kaşları vardı.

14 Kasım 2009 02:00

Leonardo da Vinci’nin başyapıtı Mona Lisa’yı özel bir kamerayla inceleyen Fransız sanat uzmanı Pascal Cotte’ye göre, Mona Lisa’nın kaşları vardı.

Pascal Cotte, da Vinci’nin başyapıtını katmanlar halinde boyadığını ve son olarak tuval yüzeyine özel bir cila uyguladığını söylüyor. Bu uygulama, yüze üç boyutlu etki vermek için yapılmış. Da Vinci, cilanın üzerine çeşitli detaylar resmetmiş ve bunların arasında kaşlar da var. Cotte, kimyasal reaksiyonlardan dolayı kaşların zaman içinde tuval yüzeyinden silindiğini söylüyor.

Cotte, Mona Lisa’nın gizlerini 240 megapiksellik bir kamera ile ortaya çıkarabilmiş. Işığı ölçen cihaz, tuvalin alt katlarına da bakabilme imkânı sağlıyor.

Kızılötesi ışınları, da Vinci’nin sol el üzerindeki parmağın pozisyonunu, Mona Lisa’nın gülümsemesiyle uyumlu biçimde, şu an görünenden daha yumuşak bir şekilde tasarladığını gösteriyor.

Cotte, Mona Lisa’nın 500 yıl önce, şimdikinden farklı göründüğünü de sözlerine ekliyor. Buna göre Mona Lisa figürünün arkasında mavi bir gökyüzü yükseliyordu. Pascal Cotte, Manchester’daki Bilim ve Endüstri Müzesi’nde Mona Lisa’nın Sırları adlı sergide görüşlerini sanatseverlerle paylaşacak.

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