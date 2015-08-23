Mona Lisa'nın gülüşünün gizemi çözüldü

Sunderland Üniversitesi’nden uzmanlar İtalyan ressam Leonardo Da Vinci’nin dünyaca ünlü tablosu "Mona Lisa"nın büyüleyici gülüşünün gizemini çözmeyi başardıklarını açıkladı. Araştırmacılardan Sheffield Hallam, Da Vinci’nin Mona Lisa’dan önce yaptığı “La Bella Principessa” isimli tabloyu incelediklerini belirtti.

Araştırma kapsamında bir grup gönüllüye “La Bella Principessa”yı çeşitli uzaklıklardan gösteren ve onları tablonun bulanıklaştırılmış ya da gözleri kapatılmış versiyonları hakkında yorum yapmaya yönlendiren uzmanlar, tüm deneklerin tablonun uzaktan bakıldığında daha mutlu göründüğünü ve figürün yüzündeki tebessümün gözlerden değil sadece dudaklardan kaynaklandığını söylediklerini belirtti.

'Sfumato' tekniği

Araştırmalarını Vision Research isimli akademik dergide yayınlayan uzmanlar, “sfumato” adı verilen göz yanılgısı yaratan bu ilginç boyama tekniğinin hem “La Bella Principessa”da hem de “Mona Lisa”da kullanıldığını açıkladı.

Uzmanlar, “Tabloya bakan kişi gülüşe doğrudan bakmaya, gülüşü ‘yakalamaya’ çalıştığında bu ufak tebessüm hemen ortadan kayboluyor. İşte bu nedenle biz bu görsel yanılgıya ‘kaçan tebessüm’ diyoruz” dedi.