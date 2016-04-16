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Kültür-Sanat

Mona Lisa'nın evi 21 Milyon Euro'ya satışa çıkarıldı

Mona Lisa portresinde ki Lisa Gherardini’nin villası Floransa’da bulunuyor

16 Nisan 2016 00:06

Ünlü İtalyan sanatçı ve bilim insanı Leonardo Da Vinci’nin dev eseri Mona Lisa portresinde ki Lisa Gherardini’nin Floransa’da yaşadığı villa 21 Milyon Euro'ya satışa çıkartıldı.

CNN Türk’ten Reha Erus’un haberine göre, “Villa Antinori” olarak bilinen ve Floransa’ya 6 kilometre uzaklıkta bulunan Monte Aguglioni kasabasında ki villada Rönesans’ın güçlü ve zengin ailelerinden kumaşçı Francesco Giocondo eşi Mona Lisa olarak tanımlanan Lisa Gherardini ile 1498 -1517 yıllarında yaşamıştı. Leonardo Da Vinci 1505 yılında Lisa Gherardini’nin sonradan dünyaca ünlenen portresini bitirmişti.

Ünlü İtalyan ozan Dante Alighieri’nin “İlahi Komedyası” n dada adı geçen Monte Aguglioni’de ki villa18. yüzyılda Chianti bölgesinde şaraplarıyla isim yapan Antinori ailesi tarafından satın alınmıştı Markiz Nathalie Antinori  tarafından yeniden restore ettirilen “Villa Antinori”de 32 resimlik Paul Cezanne koleksiyonun bulunmasıyla pek çok etkinliklerere ev sahipliği yapmıştı.

Son olarak Floransa yakınlarında ki Prato kenti iş adamlarınca narenciye bahçesi olarak kullanılan “Villa Atinori” 21 Milyon Euro'ya Lionard Luxury Real Estate emlak bürosu tarafından satışa çıkartıldı. İtalyan medyasının sızdırdığı haberlere göre Amerikalı zengin iş adamları ve Arap Şeyhleri 13. yüzyıldan kalma villayı satın almak için kıyasıya pazarlık yapmaktalar.

27 hektarlık alanda ki “Antinori” villası 2.800 metre karelik yer kaplarken  narenciye üretimi için ayrılan bahçe 3.700 metre kare olarak biliniyor.      

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