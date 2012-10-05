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Kültür-Sanat

Mona Lisa'nın cesedi bulundu mu?

İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa'ya kimin modellik ettiği yüzyıllardır tartışma konusu

05 Ekim 2012 12:55

Esrarengiz gülüşüyle yüzyıllardır çeşitli efsanelere neden olan Mona Lisa’nın esrarı çözülmek üzere. Floransa’da bulunan kadın cesetlerinden birinin Mona Lisa’ya ait olduğu düşünülüyor.

İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa'ya kimin modellik ettiği yüzyıllardır tartışma konusu. Bugüne dek Da Vinci'nin kendi portresinden Hz. Meryem'i resmettiğine ya da sadece ideal bir kadın resmi çizdiğine kadar çok sayıda iddia ortaya atıldı. Ancak İtalya'da yapılan yeni bir keşif bu sorulara bir yanıt teşkil edebilir.

Arkeologlar Floransa'da bir manastırda yaptıkları kazıda iki kadın iskeleti tespit etti. Daha önceki keşiflerle birlikte manastırda bulunan kadın iskeleti sayısı da yediye ulaşmış oldu. Üzerinde siyah elbise bulunan iskeletin ise Floransalı asilzade Francesco del Giocondo'nun eşi Lisa Gherardini'ye ait olduğu düşünülüyor. Giocondo'nun Mona Lisa resmini 1503 tarihinde Da Vinci'ye sipariş ettiği belirtiliyor. Bu nedenle Mona Lisa “Joconda” olarak da adlandırılıyor. Bu da “Giocondo” soyadıyla benzerlik taşıyor.


Yanıt Gherardini'nin yüzünde


Tarihçi Silvano Vincetti, her şey planlandığı gibi giderse ve bulunan kişi Gherardini ise yüzünün teknoloji yardımıyla yeniden yapılandırılabileceğini böylece bilgisayarda ortaya çıkan resmin Mona Lisa ile karşılaştırılabileceğini kaydetti.

Vincetti, böylece ilk kez Mona Lisa ile ilgili sorulara yüksek teknoloji sayesinde bir yanıt bulunabileceğini belirtti.


Deutsche Welle Türkçe

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