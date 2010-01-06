Mona Lisa'da yüksek kolesterol varmış

Tablonun dünyadaki en ünlüler arasında yer almasının ana nedenlerinden biri olan Mona Lisa'nın yüz ifadesinin, kadının sağlık durumu hakkında önemli işaretler taşıdığı belirtildi.



Daily Telegraph'ın haberine göre; Palermo Üniversitesi'nden Vito Franco, bu yüz ifadesinin, göz çevresinde yağ asitleri birikimine neden olduğunu söyledi. İtalyan bilimadamı, bir ipek taciriyle evli olan, Floransalı bir aileye mensup, asıl adının "Lisa del Giocondo" olduğu tahmin edilen modelin sol göz çukruunda "ksantelazma" hastalığının bulunduğunu iddia etti.





Nedir bu Ksantelazma?



Cilt altında, özellikle göz kapağı üzerinde ve çevresinde, sarımtırak kesin çizgilerle ayrışmış bir kolesterol kümeleşmesidir. Zarar yoktur ve hasta bir ağrı hissetmez. Ancak şekilsiz olduklarında alınabilirler. Lazerlerle ksantelazma çıkarımı olası ağrıları ve skar risklerini azaltır.





Merfan sendromu



Vito Franco ayrıca, Rönesans döneminin diğer iki önemli tablosunun modellerinde, "Marfan Sendromu" adı verilen, genetik bir anormal bağ dokusu rahatsızlığı bulunduğunu da öne sürdü. Bunlar, Boticelli'nin "Bir Gencin Portresi" ile Parmigianino'nun "Uzun Boyunlu Madonna" adlı eserleri.





Kalıtsal ve genetik



Kalıtsal bir genetik hastalık olan Marfan Sendromu vücuttaki bağlayıcı dokuyu etkiler. Bağlayıcı dokunun görevi tıpkı adından da anlaşılacağı gibi, vücudun büyümesi ve gelişimi için bir çerçeve oluşturulmasına yardım etmektir. Bağlayıcı doku vücudun pek çok bölgesinde bulunduğu için, Marfan Sendromu, iskelet, gözler, kalp ve kalp damarları olmak üzere vücudun birçok bölgesini etkiler.