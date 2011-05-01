'Mona Lisa' radarla aranıyor

T24 - Mona Lisa tablosuna modellik eden Lisa Gherardini'nin mezarını arama çalışmalarında özel bir radar aygıtı kullanılıyor.





İtalyan araştırmacılar, meşhur heykeltraş, ressam Leonardo Da Vinci'ye, unutulmaz eseri Mona Lisa'yı resmederken modellik ettiği düşünülen kadının mezarını arıyor.

Araştırma heyeti, Floransa kentindeki manastırdaki arama çalışmalarında özel bir radar aygıtı kullanıyor.

Uzmanlar, manastırın altında Lisa Gherardini adlı kadının naaşının gömülü olduğuna inanıyor.

Yakınlarda ortaya çıkarılan bir ölüm sertifikası, Gherardini'nin 1542 senesinde burada öldüğünü gösteriyor.

Çalışma sonucunda kafatası parçalarına ulaşılması ve kadının yüzünün bilgisayar ortamında yeniden canlandırılması umuluyor.

Sanat dünyası için, büyüleyici Mona Lisa tablosuna modellik eden kadının kimliği hala bir sır.

BBC'nin Roma'daki muhabiri Duncan Kennedy, en çok hatırlanan yüzlerden birine ve çekici bir gülümseyişe sahip olan gizemli kadının kimliğini tam 500 yıldır kimsenin bulamadığını söylüyor.

Gherardini'nin tablo için poz veren model olduğu düşünülüyor ancak sanat uzmanları nihai portrenin bir kaç farklı yüzün bileşimi olabileceği görüşünde.

Lisa Gherardini, Francesco del Giocondo adında zengin bir ipek tüccarının karısıydı.

Duncan Kennedy, tablonun İtalya'da hep La Gioconda diye bilindiğine dikkat çekiyor.



