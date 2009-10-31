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Kültür-Sanat

Mona Lisa büyüyor

İngiltere'deki bir alışveriş merkezinin tam orta yerine Leonardo da Vinci'nin başyapıtı Mona Lisa tablosunun devasa büyüklükteki portresi yerleştirildi.

31 Ekim 2009 02:00

İngiltere'deki bir alışveriş merkezinin tam orta yerine Leonardo da Vinci'nin başyapıtı Mona Lisa tablosunun devasa büyüklükteki portresi yerleştirildi.

17.5 metre boyundaki portre, 16. yüzyılda yapılmış ve Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen resmin tam 50 katı büyüklüğünde.

Gazeteport'ta yer alan habere göre; sanatçı Katy Webster'in projesi olan dev Mona Lisa,245 kişinin 987 saatlik çalışmasıyla ortaya çıkmış.

Portrede tam tamına 86 litre boya kullanılmış.

Bundan önce yapılan en büyük Mona Lisa 2005'te Edinburg'da Rolf Harris tarafından hazırlanmıştı. Wrexham versiyonu ise bunun iki katı büyüklüğünde.

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