Mona Lisa büyüyor

17.5 metre boyundaki portre, 16. yüzyılda yapılmış ve Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen resmin tam 50 katı büyüklüğünde.Gazeteport'ta yer alan habere göre; sanatçı Katy Webster'in projesi olan dev Mona Lisa,245 kişinin 987 saatlik çalışmasıyla ortaya çıkmış.Portrede tam tamına 86 litre boya kullanılmış.Bundan önce yapılan en büyük Mona Lisa 2005'te Edinburg'da Rolf Harris tarafından hazırlanmıştı. Wrexham versiyonu ise bunun iki katı büyüklüğünde.